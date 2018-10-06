INTERPOL'den kayıp başkanla ilgili açıklama

Uluslararası Polis Teşkilatı INTERPOL Genel Sekreterliği, kayıp başkan Meng Hongwei ile ilgili açıklama yaptı. Reuters'ın haberine göre, INTERPOL'den yapılan açıklamada, "Başkan'ın kaybolmasının sorumluluğu Çinli yetkililere aittir" denildi.

Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan INTERPOL'ün başkanı Meng Hongwei'nin kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'dan Çin'e giden Hongwei'nin Çinli yetkililer tarafından sorguya çekildiği öğrenildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Hongwei Meng'den 29 Eylül'den bu yana haber alınamadı. Hongwei'nin kayıp olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Hongwei'nin Çin'de sorguya alındığı öğrenildi.

Meng'in eşi, Lyon polisine bilgi vererek 29 Eylül'den bu yana kendisine ulaşamadığını söyledi. Interpol, bunun üzerine şöyle bir açıklama yaptı:

Fransa ve Çin'in resmi makamlarının ilgilenmesi gereken bir olay. Bu durum endişe vericiEurope 1'de yer alan haberde, Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol'ün Başkanı Meng'in kayıp olduğu ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.