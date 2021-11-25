İnterpol'e BAE'li başkan: Ahmed Nasır el Raisi seçildi

İstanbul'da 23-25 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nda kurumun yeni başkanı belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasır el Reisi, yeni Interpol Başkanı seçildi. Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Reisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği belirtildi.

Seçim sonucunun zamanlaması, BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretinin hemen ardından geldi.

Seçilmemesi için kampanyalar yürütülüyordu

Interpol'ün başında 2018'den beri Güney Koreli Kim Jong-yang bulunuyordu. Seçim yarışı sırasında BAE'li Tümgenera'in başkan seçilmemesi için insan hakları örgütleri kampanya yürüttü.

Reisi'nin seçilmemesi için Avrupa Parlamentosu'nun 45 üyesi açıklama yaptı. Reisi'ye Almanya'dan gelen tepki de dikkat çekti. Almanya'da yeni hükümeti kurma anlaşmasına varan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) üç milletvekili, Reisi'nin başkan seçilmesinin 'Interpol'ün hukuk kültürü açısından ciddi sonuçlar doğurmasından' endişe açıklamıştı.

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SPD'den Frank Schwabe, Yeşiller'den Kai Gehring ve FDP'den Peter Heidt, yayımladıkları ortak bildiride, "BAE'nin ürpertici insan hakları sicili göz önüne alındığında, Reisi'nin başkanlığa getirilmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve örgütün misyonuyla bariz çelişki içinde olur. Bu durum, Interpol'ün uluslararası itibarını da zedeler" dedi.

Üçlü, 2005'te BAE Merkezî Güvenlik Operasyon Sorumlusu, 2015'te İçişleri Bakanlığı Müfettişi atanan Tümgeneral Reisi'yi 'insan hakları ihlallerine doğrudan karışmakla, BAE'nin devlet temsilcisi olarak ülkedeki barışçı muhalifleri sistematik şekilde çökerten güvenlik aygıtının parçası olmakla' da suçladı.





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