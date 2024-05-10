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Dünya

İntifada güçlenerek yayılıyor

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımlara karşı ABD'de başlayıp dünyanın birçok üniversitesine yayılan eylemleri sürdüren öğrenciler her gün yeni tehditlerle karşılaşıyor.

04:00 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 00:04 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesini ve İsrail'e silah akışının durdurulmasını isteyen öğrenciler, çeşitli ülkelerde polisin aşırı şiddetinin yanı sıra siyasetçiler ve yargının da tehdidine hedef oluyor. Hollanda'daki Amsterdam (UvA) Üniversitesi ile Ultrect Üniversitesi'nde başlayan eylemlere sert müdahalede bulunan polis, öğrencilere aşırı şiddet kullandı. Amsterdam Üniversitesi'ne ait Binnengasthuis binasına giden tüm yolları yaya ve araç trafiğine kapatan Hollanda polisi, bina içindeki göstericileri gözaltına alarak binayı tamamen boşalttı. Eyleme ve gözaltına alınanlara destek vermek üzere Binnengasthuis binasına gelmeye çalışan yüzlerce gösterici, polisin müdahalesiyle geri püskürtüldü. Polisin bazı öğrencileri yerde sürüklediği, bazılarını ise aşırı güç kullanarak gözaltına aldığı görüldü.

RIFAT EL-ARAİR KAMPI

Üniversite intifadasını başlatan Columbia Üniversitesi öğrencileri ise bu kez yargı tarafından tehdit edildi. Üniversite Rektörü Nimet Shafik'e mektup gönderen ABD'li 13 yargıç, eylemlere ön ayak olan üniversitenin New York'taki kampüsünü "bağnazlığın kuluçka makinesi" olarak niteledi ve hukuk fakültesinden mezun olanları işe almamakla tehdit etti. Yargıçlar, üniversitenin saygınlığını geri kazanması için protestolara katılanlara sert yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı. Yargıçların tehditvari taleplerine karşılık New York School (NYS) Üniversitesi'nde kamp kuran öğrenciler, kampa İsrail tarafından önce ailesi sonra kendisi öldürülen Filistinli akademisyen Rıfat El-Arair'in ismini verdi. Akademisyenler de NYS öğrencilerinin eylemine katıldı. Öte yandan, tehdit ve şiddete rağmen dünyanın farklı ülkelerindeki üniversiteler, intifadaya katılmaya devam ediyor. Brezilya'daki Sao Paulo Federal Üniversitesi öğrencileri, dün İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı Filistin halkıyla dayanışma için eylem başlattı. Kampüsteki Coğrafya-Tarih Fakültesi önünde çadır kurarak Filistin bayrakları asan öğrencilere bazı siyasi partiler ve solcu sendika birlikleri de destek verdi. İrlanda'daki Dublin Üniversitesi ise öğrencilerin taleplerine karşılık vererek İsrailli firmalarla ilişkisini kestiğini ilan etti.




#İntifada
#İsrail
#Gazze
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