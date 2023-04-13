İntihar 48 bin can aldı: Amerikan rüyası kabusla sonlanıyor

Verilere göre, ülkede 2001'de 10,7 olan intihar sebepli yüz bin kişi başına düşen ölüm oranı 2018'de 14,2'ye ulaştı.

Erkeklerde ise intihar sebepli ölüm oranında aynı tarih aralığında 15-24, 25-44, 65-74 ve 75 üstü yaş gruplarında artış gözlemlendi.

Erkeklerde ise intihar sebepli ölüm oranında aynı tarih aralığında 15-24, 25-44, 65-74 ve 75 üstü yaş gruplarında artış gözlemlendi.

Hispanik olmayan siyahi ve beyaz kadınlarda 2020-2021 yıllarında intihar sebepli ölüm oranında artış yaşanırken Amerikan ve Alaska yerlilerinde hem kadın hem de erkeklerde 2021'de intihar sebepli ölüm oranı yükseldi.