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Dünya

İntikam bayrağı: Dört yıl sonra bir ilk gerçekleşti, kırmızı bayrak kubbeye asıldı

İran'ın Kirman kentindeki terör saldırısının ardından Kum kentindeki Cemkeran Camisinin kubbesine intikam anlamına gelen "kırmızı bayrak" çekildiği aktarıldı.

19:10 - 5/01/2024 Cuma
AA
İran'da terör saldırısının ardından Kum kentindeki caminin kubbesine “intikam bayrağı” çekildi.
İran'da terör saldırısının ardından Kum kentindeki caminin kubbesine “intikam bayrağı” çekildi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Kum'da bulunan Cemkeran Camisinin kubbesine
"intikam bayrağı
" asıldı.

Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle caminin kubbesine siyah bayrak çekilmişti. Yas anlamına gelen siyah bayrağın kubbeden indirilmesi bekleniyordu. Ancak, Kirman'daki terör saldırısında çok sayıda İranlının ölmesinin ardından kubbeye kırmızı bayrak çekildi.

Üzerinde Arap alfabesiyle beyaz renkle “Hüseyin'in intikamı” yazan kırmızı bayrak, ülkede “intikam bayrağı” olarak biliniyor.

Söz konusu bayrak, en son Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat Havaalanı yakınındaki saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünde Cemkeran Camisinin kubbesine asılmıştı.

İranlı yetkililer saldırı sonrası yaptıkları açıklamalarda, sorumlulara sert cevaplar vereceklerini belirtirken, olayı protesto eden İranlılar da "intikam" istediklerini dile getiriyor.

Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki bombalı saldırılar

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da, kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuş, saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.



#İntikam
#İran
#Kirman
40 dakika önce
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