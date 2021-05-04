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Dünya Irak Sağlık Bakanı el-Timimi istifa etti
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Irak Sağlık Bakanı el-Timimi istifa etti

Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi, Bağdat'ta yer alan bir hastanenin koronavirüs servisinde çıkan yangın nedeniyle istifa etti. Yangında 82 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi de yaralanmıştı.

Haber Merkezi İHA
Irak Sağlık Bakanı el-Timimi istifa etti
Hasan el-Timimi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan İbni el-Hatip Hastanesi’nde 25 Nisan’da meydana gelen oksijen tankı patlamasının ardından çıkan yangında 82 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi ise yaralanmıştı.

Yaşanan olayın ardından Irak hükümeti, Sağlık Bakanı Timimi'yi görevinden uzaklaştırılmıştı.

Hükümet tarafından uzaklaştırma cezasının bugün kaldırılmasının ardından el-Timimi’nin ise istifasını sunduğu belirtildi.

Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamada, el-Timimi’nin birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hastane yangını üzerine görevinden istifa ettiği ifade edilirken, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin ise Bakan el-Timimi’nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Başbakan kıdemli yetkilileri görevden aldı

Başbakan el-Kazımi’nin kabinesi, korona hastalarının tedavi edildiği İbni el-Hatip Hastanesi’nin müdürünün ve diğer kıdemli hastane yetkililerinin görevden alınmasını emretti.

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