Dünya Irak Savaşında altınları yağmalayan ABDli senatörden kongrebaskını sonrası yağmaya sıfır tolerans açıklaması
AMERİKA

Irak Savaşı'nda altınları yağmalayan ABD’li senatörden kongre baskını sonrası ‘yağmaya sıfır tolerans’ açıklaması

2003 yılında Irak'ı işgal eden Amerikan askerleri arasında yer alan ve Irak hazinesinden çalınan altınlarla verdiği pozla bilinen ABD’li senatör Tom Cotton, kongre binasının basılmasına "İsyan, yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
ABD’li senatör Tom Cotton
ABD’li senatör Tom Cotton

Irak'ı işgal eden Amerikan askerleri arasında yer alan ve Irak hazinesinden çalınan altınlarla poz veren Thomas Bryant Cotton, 2015'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri Arkansas Senatörü olarak görev yapıyor.

ABD’li senatör, son günlerde yeniden bu pozlarıyla gündemde. Cotton’u gündeme taşıyan ABD Kongresinin basılmasına verdiği tepkide kullandığı ifadeler.

"Yağmaya sıfır tolerans"

Trump’a destek mitinginin ardından ABD Kongresi’ni basan eylemcilere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan senatör, "İsyan, yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, ABD'li senatöre yıllar önce verdiği pozu paylaşarak cevap verdi.

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