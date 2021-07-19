Dünya Irakın başkenti Bağdatta patlama 33 kişi öldü
ORTADOĞU

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: 33 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'daki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 33 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı bildirildi. Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Merkezi AA
Irakın başkenti Bağdatta patlama: 33 kişi öldü
Arşiv

Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 33 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
OYNAT 00:36
Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlama sırasında pazarın kalabalık olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.


Saldırıyı henüz üstelenen olmadı

Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Abone Ol Google News
Bahçeleri istila ettiler

Bahçeleri istila ettiler

​Beykozlular böyle bir olayla ilk defa karşılaştı.
Bu kez hedef damat değil kardeşi

Bu kez hedef
damat değil kardeşi

'Eğlence' adı altında 'işkence' yaptılar.
Komandolara bayram ziyareti

Komandolara
bayram ziyareti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla bayramlarını kutladı.
FETÖ'nün kurban oyunu deşifre oldu

FETÖ'nün kurban oyunu deşifre oldu

​​FETÖ itirafçısı toplanan paraların örgüte nasıl aktarıldığını anlattı.
Irak'ta patlama

Irak'ta patlama

​Halk pazarında 33 kişi hayatını kaybetti.
Bir haftada <br>yüzde 30 arttı

Bir haftada
yüzde 30 arttı

​Bakan Koca'dan sosyal medyadan uyardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyaretinde açıkladı.

​Erdoğan'ın ilk durağı KKTC Meclisi olacak, burada müjdeyi açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar.
Bir haftadır akın akın geliyorlar

Bir haftadır akın akın geliyorlar

​'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısını dikkate alan yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.