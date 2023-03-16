Irak'ın Halepçe şehrinde 5,1'lik deprem

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Halepçe'nin 6 kilometre kuzeydoğusunda, saat 21.32'de gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı.
Yerel medyada çıkan haberlerde sarsıntının çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.
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