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Dünya

Irak'ın Halepçe şehrinde 5,1'lik deprem

Irak'ın Halepçe kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22:28 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Halepçe'nin 6 kilometre kuzeydoğusunda, saat 21.32'de gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı.

Yerel medyada çıkan haberlerde sarsıntının çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.



#DEPREM
#Halepçe
#IRAK
5 dakika önce
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Irak'ın Halepçe şehrinde 5,1'lik deprem
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