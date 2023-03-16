Irak'ın Halepçe şehrinde 5,1'lik deprem

Bolu'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi.