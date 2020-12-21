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Dünya Irakın kapısı yatırımcıya açık
ORTADOĞU

Irak’ın kapısı yatırımcıya açık

Irak’ın kapısı yatırımcıya açık

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, DEİK toplantısında Türk iş insanlarına yatırım çağrısı yaptı. Irak’ta ciddi deneyimleri olan Türk özel sektörüne kapılarının ardına kadar açık olduğunu belirten Kazımi, ‘beyaz sayfa’ açtıklarını ve yatırımcıları zor duruma sokan idari ve yapısal sorunları çözmek için kolları sıvadıklarını anlattı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Mustafa El-Kazımi
Mustafa El-Kazımi

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, Irak’ta yatırım açısından bakıldığında pek çok bakir alanın olduğunu, tecrübe sahibi Türk firmalarının ise sunulan bu fırsat ortamını değerlendirmesini istediklerini bildirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen toplantıda; Irak Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa El-Kazımi Türk İş İnsanları ve Yatırımcılarına hitab etti. Kazımi, halihazırda Irak’ta ciddi deneyimleri olan Türk özel sektörüne, her ne kadar zorlayıcı etkenler olsa da Irak’ın kapılarının ardına kadar açık olduğunu dile getirdi. Irak hükumeti olarak yeni beyaz bir sayfa açmak üzere karar aldıklarını aktaran Kazımi, idari ve yapısal sorunların pek çok yatırımcıyı zor duruma soktuğunu bildiklerini, bununla beraber bu sorunların çözümüne ilişkin kollarını sıvadıklarını ifade etti.

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ORTAK KOMİTE ÖNERİSİ

  • Kazımi, petrole dayalı ekonomiden sektörel çeşitlendirmeye doğru gitmek istediklerini, bunu gerçekleştirmek üzere Türk firmalarına bütün fırsat ortamlarını açacaklarını belirterek, Türkiye’nin yalnızca ekonomi ve ticaret alanında bir ortak olmadığını, Irak için dost ve kardeş bir ülke olduğunu, hep beraber iş birliği ile sorunların üstesinden gelinebileceğini dile getirdi.

Irak’ın yeniden imarı için yapılacak yatırımlarda uzaktaki diğer ülkeleri değil komşu ülke Türkiye’nin yer almasını arzu ettiklerinin altını çizen Kazımi, sorunların çözümünde ortak komiteler kurulabileceğini ifade etti.

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DEİK Başkanı

  • Nail Olpak da, özellikle son dönemde Irak hükumetinin sanayi üretiminde yerlileşme hedefi olduğunu bildiklerini ve bu kapsamda Türk sanayi kuruluşlarının özellikle enerji, tekstil ve gıda sektörlerindeki deneyimlerini Iraklı ortakları ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Mustafa El-Kazımi (Sol) - Nail Olpak (Sağ)

TİCARET HACMİ 18,1 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE DAYANDI

  • Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise kasım ayı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 18,1 milyar dolara dayandığını ve daha önce 20 milyar dolar olarak konulmuş olan hedefinde üstüne çıkacaklarını inandığını dile getirdi. Irak ile ekonomi ve ticaret faaliyetlerinin sürmekte olduğunu anımsatan Turagay, Türk müteahhitlerinin şimdiye kadar Irak’ta gerçekleştirdiği iş hacminin 27 milyar dolar olduğunu ve binin üzerinde projeye imza attıklarını bildirdi. Turagay, ilk atılacak adımların arasında Habur Sınır Kapısı’nın yanında ikinci bir kapının açılması ve tren yollarının yeniden yapılandırılarak Türkiye’den Bağdat’a eski hattın tekrar açılması hususlarının dikkate alınabileceğini dile getirdi.
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