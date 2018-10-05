Dünya Irakın kuzeyindeki terör yuvaları imha edildi
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı - Son dakika haberleri

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları imha edildi

Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK, sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.
TSK, sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine 05 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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