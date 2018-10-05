Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine 05 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine 05 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiştir. pic.twitter.com/roKfL1lXMq
Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine 05 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiştir. pic.twitter.com/roKfL1lXMq— TSK (@TSKGnkur) 5 Ekim 2018