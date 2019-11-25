Irak'ın Zikar kentinde protestocular valilik binasını ateşe verdi

Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde bazı protestocular, valiliğin yeni binasına molotofkokteyli attı. Göstericilerin ateşe vermesi sonucu çıkan yangın binayı sardı.

Yangın nedeniyle yeni valilik binasında hasar oluştu.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde geçen ay düzenlenen gösterilerde başta valilik binası olmak üzere birçok ilçede hükümet binaları ateşe verilmişti.

Basra ve Zikar vilayetlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 protestocu hayatını kaybetmiş, 158 kişi yaralanmıştı.

OYNAT 00:38 Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al Rasheed caddesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalesinde 3 kişi de hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.