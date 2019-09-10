Dünya Irakta Aşure Günü etkinliğinde izdiham 31 ölü 100 yaralı
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Irak’ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü 100 yaralı

Irak’ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü 100 yaralı

Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Ölü sayısının artacağından endişe ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Aşure Günün'de izdiham yaşandı.
Aşure Günün'de izdiham yaşandı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saif Al-Bader, yaptığı açıklamada, Aşure Günü etkinliğinde izdiham nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiğini; 100 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Ölü ve yaralı sayısının artabileceği açıklandı.

İran'ın başkent Tahran'da Aşure Günü etkinliği düzenlendi

Tahran Büyük Çarşı'da düzenlenen törene siyah kıyafetler giymiş onlarca kişi katıldı. Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilişini anmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında meydana kurulan çadır yakıldı. Ardından, ağıtlar ve ilahiler okundu.

Kerbela'daki Aşure Günü etkinliğinde izdiham yaşandı.
Muharrem ayının başından itibaren İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen yas merasimlerine İran lideri Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.
İran'daki Aşure Günü etkinliği.

Kerbela olayı nedir?

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı.

  • İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi.

İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşure Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.

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