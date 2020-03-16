Dünya Irakta bombalı saldırı 6 yaralı
ORTADOĞU

Irak'ta bombalı saldırı: 6 yaralı

Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bomba yüklü bir motosiklet uzaktan kumandayla patlatıldı.

Haber Merkezi AA
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi yaralandı.

  • Tuzhurmatu Polisi Müdürü Mustafa Hasan, Tuzhurmatu ilçe merkezinde bomba yüklü bir motosikletin uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Söz konusu motosikletin ilçede pazar yerinin bulunduğu bir meydanda park halinde olduğunu aktaran Hasan, saldırıda 6 sivilin yaralandığını, bazı iş yerlerinde ise maddi hasar oluştuğunu belirtti.

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Saldırıyı henüz üstlenen kimse olmadı

Hasan saldırının faillerine ilişkin henüz bir bilgi edinilemediğini kaydetti.

Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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