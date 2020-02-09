Dünya Irakta DEAŞa yönelik operasyonda 6 örgüt üyesi öldürüldü
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Irak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 örgüt üyesi öldürüldü

Irak'ın Salahaddin kentinin doğusunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün 6 mensubu öldürüldü.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki yaptığı açıklamada, kentin doğusunda DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

  • Operasyonun Irak ordu güçleri tarafından başlatıldığını aktaran Taki, operasyonda 6 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü ifade etti.

Operasyonlar birkaç gün daha devam edecek

Taki, DEAŞ'ın özellikle son günlerde Salahaddin, Kerkük ve Diyala kentleri arasındaki kırsal kesimlerde aktif olmaya başladığını, bu yüzden de operasyonların birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.

  • Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul vilayetini ve daha sonra Salahaddin ve Enbar'ı ele geçirmiş, güvenlik güçleri 2017'de bu kentlerde büyük oranda kontrol sağlamıştı.

Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın askeri varlığının sona erdiğini bildirmişti.

Buna rağmen DEAŞ, özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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