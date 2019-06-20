Irak’ta hava sıcaklığı hapishanelerde can alıyor

Böbrek ve kalp hastalığı olan tutuklular arasında yaşanan ölümleri ortaya çıktı.

Irak'ta hapishanelerin kapasitelerinin üzerinde çalışması, sıcaklıkların artması ve ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri, hapishanelerde kalp ve böbrek hastalıklarına bağlı ölümleri artırıyor.

Irak Adalet Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, hapishanelerin büyütülmesi planlarının hazır olduğunu belirtmişti ancak Iraklı hukukçular, yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan sıcaklıklar ve elektrik kesintilerinin hapishanelerdeki durumu her geçen gün daha da kötüleştirdiğini söylüyor.

TRT Haber'in Al Arabi Al Jadeed dayandırdığı habere göre, Iraklı üst düzey bir yetkili de hapishanelerle ilgili raporların, böbrek ve kalp hastalığı olan tutuklular arasında yaşanan ölümleri ortaya çıkardığını aktardı.

Yetkili ayrıca, hapishanelerdeki tutuklu sayısının kapasitenin üzerinde olması, elektrik kesintileri ve soğuk su temin edilememesinin krizi derinleştirdiğini vurguladı.