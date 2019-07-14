Irak'ta hükmete karşı kitlesel gösteriler

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MHP Lideri Bahçeli: Sistemde revizyon isteyenler FETÖ iltisaklı

MHP Lideri Bahçeli, Kastaomu'da vatandaşlara hitap etti. "31 Mart'ta Kastamonu'da milli haysiyet direncini gösterdi" diyen Bahçeli sistem tartışmalarına da değindi. "Sistemde revizyon isteyen FETÖ ile iltisaklı" ifadesini kullanan Bahçeli, "Elbette her yeni sistemde olduğu gibi aksayan yönleri vardır. Bu normaldir. Önemli olan yeni sistemin daha da verimli olması için yapılması gerekenlere kilitlenmektir" şeklinde konuştu.