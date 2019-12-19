Irak’ta isyanın resmidir

HER KESİMDEN İNSAN SOKAĞA ÇIKTI
Irak’ta 1 Ekim’den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde toplumun hemen her kesiminden gruplar sokaklara dökülmeye devam ediyor. Geleneksel olarak ataerkil bir yapıya sahip olan ülkede kadınlar sokakların yanısıra seslerini duvarlara yansıttıkları resimlerle duyuruyor. Başkent Bağdat’ın hemen her köşesindeki duvarlarda hükümet karşıtı isyanın resmi var.
SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORLAR
Bağdat’ta protestoların merkezi olan Tahrir Meydanı, yaratıcı gençlerin kendilerini duvar resimleriyle anlattıkları bir yer dönüştü. Kadınların gücünü konu edinen duvar resimleri protestolarda özellikle öne çıkıyor. Çoğu kadınlar tarafından yapılan bu duvar resimleri, protestoların en ön saflarında yer alan kadınların ülke geleceğinde de aktif bir rol oynamak istediklerini gösteriyor.
74 gösterici daha serbest
- Öte yandan, gösteriler sırasında gözaltına alınan eylemcilerden 74’ünün daha serbest bırakıldığı belirtildi. Irak Yüksek Yargı Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, göstericilerin dosyasını takip etmekle sorumlu heyetin verdiği bilgilere göre, halihazırda gözaltında bulunan gösterici sayısının 107 olduğu belirtildi. Eylemcilerden şu ana kadar toplam 2 bin 700’ünün serbest bırakıldığı aktarıldı.