Dünya Irakta isyanın resmidir
ORTADOĞU

Irak’ta isyanın resmidir

Ekim ayının başından beri hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Irak’ta, kadınlar da protestoların ön safında yer alıyor. Ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen kadınlar, seslerini duvarlara çizdikleri resimlerle duyurmaya çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği’nin 4 Aralık’ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim’de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.
Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği’nin 4 Aralık’ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim’de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

HER KESİMDEN İNSAN SOKAĞA ÇIKTI

Fotoğraf: Arşiv

Irak’ta 1 Ekim’den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde toplumun hemen her kesiminden gruplar sokaklara dökülmeye devam ediyor. Geleneksel olarak ataerkil bir yapıya sahip olan ülkede kadınlar sokakların yanısıra seslerini duvarlara yansıttıkları resimlerle duyuruyor. Başkent Bağdat’ın hemen her köşesindeki duvarlarda hükümet karşıtı isyanın resmi var.

SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORLAR

Fotoğraf: Arşiv

Bağdat’ta protestoların merkezi olan Tahrir Meydanı, yaratıcı gençlerin kendilerini duvar resimleriyle anlattıkları bir yer dönüştü. Kadınların gücünü konu edinen duvar resimleri protestolarda özellikle öne çıkıyor. Çoğu kadınlar tarafından yapılan bu duvar resimleri, protestoların en ön saflarında yer alan kadınların ülke geleceğinde de aktif bir rol oynamak istediklerini gösteriyor.

74 gösterici daha serbest

  • Öte yandan, gösteriler sırasında gözaltına alınan eylemcilerden 74’ünün daha serbest bırakıldığı belirtildi. Irak Yüksek Yargı Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, göstericilerin dosyasını takip etmekle sorumlu heyetin verdiği bilgilere göre, halihazırda gözaltında bulunan gösterici sayısının 107 olduğu belirtildi. Eylemcilerden şu ana kadar toplam 2 bin 700’ünün serbest bırakıldığı aktarıldı.

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