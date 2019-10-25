Irak’ta kırmızı alarm

Irak’ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı kentlerde 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestolarda 157 kişi ölmüş 5 bin 494 kişi ise yaralanmıştı.

TÜM TEŞKİLAT GÖREVDE

lIrak İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kentlerde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle düzenlenmesi planlanan gösterilerden dolayı tüm emniyet teşkilatına “kırmızı alarm” talimatı verdi. Bakanlık Sözcüsü Halid Mihanna, “Tüm güvenlik güçlerimiz, gösterilerden dolayı vatandaşların güvenliğinin sağlanması, özel ve kamu mallarının korunması için kırmızı alarm durumuna geçti” bilgisini verdi.

ERBAİN ARASI VERİLDİ

lİçişleri Bakanlığı bünyesinde özel olarak kurulan Rejimi Koruma Gücü’nün de gösterilerde güvenliği sağlayacağını aktaran Mihanna, “Geçen gösterilerde yapılan hataların tekrarlanmaması için herkes barış ve istikrara önem veriyor” dedi. Irak’ta 1 Ekim’den itibaren yaklaşık bir hafta süren gösterilere, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin ölümünün 40’ncı günü yıldönümüne denk gelen Erbain törenlerinden dolayı ara verilmişti.

Sadr’dan destek

Mukteda es Sadr

Irak’taki Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr, hükümet yetkililerinin halk ayaklanması karşısında panik içerisinde olduğunu savunarak 25 Ekim’de yapılması planlanan hükümet karşıtı gösterilere desteğini açıklamıştı. Hükümetin, yolsuzluklarla mücadele etmekten ve reform yapmaktan tamamen aciz olduğunu savunan Sadr, hükümetin gösterilerle değiştirilmediği takdirde erken seçim sinyali de vermişti.