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Dünya Irakta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı En az 35 kişi hayatını kaybetti
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Irak'ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı: En az 35 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı: En az 35 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Bağdat şehrinde Kovid-19’a yakalananların kaldığı İbn el-Hatip Hastanesi’nde yangın meydana geldi. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Beyati, çıkan yangın sonucu ölü sayısının 35 ile 40 arasında olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Irakta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı: En az 35 kişi hayatını kaybetti
Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyati yaptığı açıklamada, söz konusu hastanede henüz bilinmeyen nedenlerle çıkan yangının çok sayıda hastanın hayatına mal olduğunu ifade ederek, "İbn el-Hatip Hastanesi'nde çıkan yangından dolayı ölü sayısı hakkında net veriler olmamakla birlikte ilk belirlemelere göre bu 35 ile 40 arasındadır." dedi.

Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede çıkan yangın söndürüldü. Çevre bölgelerden onlarca sivil vatandaşın yangını söndürme olayında yardım ettiği görüldü. Yangında hayatını kaybedenlerin cesetleri ve yaralılar başkentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Bağdat'ta Kovid-19’a yakalananların kaldığı İbn el-Hatip Hastanesi’nde yangın meydana geldi. Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen olayı kınadı ve hastanede yangın nedeninin araştırılması için inceleme başlatılması talimatı verdiğini bildirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada "Sağlık Bakanı Hasan Temimi görevden alınsın" şeklinde tepkiler dile getirildi.

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