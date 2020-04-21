Dünya Irakta koronavirüse rağmen hükümet karşıtı protesto 1 ölü 2 yaralı
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Irak’ta koronavirüse rağmen hükümet karşıtı protesto: 1 ölü 2 yaralı

Irak’ta koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla tekrar başlayan hükümet karşıtı protestolarda bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak’ta koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla tekrar başlayan hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi. Koronavirüs salgınına rağmen başkent Bağdat'ta bulunan Tahrir Meydanı'nda düzenlenen protestolarda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

GEÇEN YILKİ GÖSTERİLERDE 600’DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Irak’ta 1 Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı göstericilerde 600’den fazla eylemci yaşamını yitirmişti. Protestolar sonucunda Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede Ekim ayından bu yana devam eden krize çözüm bulunması amacıyla istifa etmişti.

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