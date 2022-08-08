Dünya Irakta mühimmat deposunda patlama 7 ölü
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Irak’ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü

Irak’ın Necef şehrindeki silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Irak’ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü
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Irak’ın Necef şehrindeki silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Irak’ın güneyinde yer alan Necef kentinde, Şii Lider Mukteda Sadr başkanlığındaki Sadr Grubu’nun silahlı kanadı olan Saraya el-Selam’a ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Silah ve mühimmat deposunun kentteki Olimpiyat Stadı yakınında olduğu belirtilirken, yetkililer patlama nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Patlamaya, Necef kentindeki aşırı sıcakların yol açtığı belirtildi.

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