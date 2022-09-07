Dünya Irakta otelde yangın 2 ölü
ORTADOĞU

Irak’ta otelde yangın: 2 ölü

Irak’ın Kerbela kentinde bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 20 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yanan otelden aralarında turistlerin de bulunduğu 42 kişinin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, sivil savunma ekibinin bir kısmının da dumandan zehirlendiği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Irak’ta otelde yangın: 2 ölü
Irak'ta otel yangını

Irak’ın Kerbela kentinde bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 20 kişi de hastaneye kaldırıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI: 2 KİŞİ ÖLDÜ

Irak’ın Kerbela kentinde gece saatlerinde bir otelde yangın çıktı. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında biri İran vatandaşı olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği, dumandan etkilenen 20 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yanan otelden aralarında turistlerin de bulunduğu 42 kişinin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, sivil savunma ekibinin bir kısmının da dumandan zehirlendiği belirtildi. Açıklamada, yangının güvenlik talimatlarının ihlal edilmesinden kaynaklandığı aktarıldı.

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