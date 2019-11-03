Irak’ta tansiyon düşmüyor

Başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye gitmeye çalışan protestoculara güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahalesi sonucu 3 kişinin öldüğü 300 kişinin de yaralandığı belirtildi. Basra'da ise, binlerce gösterici ülkenin en önemli limanlarından Umm Kasr'a çıkan yolları lastik yaparak kapattı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan Irak'taki Şiilerin en büyük dini mercii Ali es- Sistani'nin cuma günü yayınladığı mesaj dikkat çekti. Sistani mesajında, "Iraklıların, anayasa referandumu ve meclis seçimleri yoluyla ülkedeki siyasi ve idari rejimi belirleme iradesine saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı. Sistani'nin bu ifadeleri, "İran'a mesaj" olarak değerlendirildi.