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Dünya

Irak’taki düğün faciasında can kaybı yükseldi

Irak’ın Musul kentinde geçtiğimiz hafta bir düğün salonunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 122’ye yükseldi. 3 yaralının daha Türkiye’ye gönderileceği açıklandı.

12:44 . 5/10/2023 Perşembe
IHA
Gelin ve damadın dans ettiği sırada başlayan yangın kameralara saniye saniye yansıdı.

Gelin ve damadın dans ettiği sırada başlayan yangın kameralara saniye saniye yansıdı.

Irak’ın Musul kenti Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül’de çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu düğün salonunda çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor. Musul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 122’ye yükseldiği duyuruldu. Yaralanan 82 kişiden 20’si daha önce askeri uçakla tedavi için İstanbul’daki hastanelere sevk edilirken, 3 yaralının daha Türkiye’ye gönderileceği aktarıldı.

  • Yangında gelin annesi, babası ve erkek kardeşi de dahil olmak üzere ailesinden 10 kişiyi, damat ise 15 akrabasını kaybetti.

İhmal sonucu çıktı

Öte yandan Yangını Soruşturma Komisyonu, yangının salonda kullanılan havai fişekler nedeniyle çıktığını açıklamıştı. Irak İçişleri Bakanlığı, düğün salonu sahibi, salonun 10 çalışanı ve yangına yol açan havai fişeklerden sorumlu 3 kişi olmak üzere toplam 14 kişinin tutuklandığını duyurmuştu. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü ise düğün salonunda kolayca tutuşabilen malzemeler kullanıldığını, bu durumun güvenlik protokollerine aykırı olduğunu belirtmişti.

  • Yangın, salonda yakılan havai fişeklerin tavandaki dekoru tutuşturması sonucu başlamıştı.



#Irak
#Düğün
#Yangın
34 dakika önce
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