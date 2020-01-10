Dünya Iraktaki gösteriler 100üncü gününe girdi
ORTADOĞU

Irak’taki gösteriler 100’üncü gününe girdi

Irak'ta 100 gündür hükümeti protestocular, bugünkü gösterilere bir milyon kişinin katılması için sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. 1 Ekim 2019'da hem başkentte hem de güney kentlerde çadır kuran göstericiler, protestolarını oturma eylemine çevirdi.

Haber Merkezi AA
Hükümetin verilerine göre, şu ana kadar 350'den fazla kişi öldü, yaklaşık 1000 kişi yaralandı. Onlarca sivil aktivist alıkonuldu, bir o kadarı öldürüldü.
Hükümetin verilerine göre, şu ana kadar 350'den fazla kişi öldü, yaklaşık 1000 kişi yaralandı. Onlarca sivil aktivist alıkonuldu, bir o kadarı öldürüldü.

Irak'ta 100 gündür hükümeti protesto eden göstericiler, bugün için "milyonluk gösteri" çağrısı yaptı.

1 Ekim 2019'da başkentte patlak veren gösteriler, kısa sürede güney kentlere de yayıldı. Bir hafta ara verilip 25 Ekim'de yeniden alevlenen protestolar, 100 gündür aralıksız sürüyor.

Hem başkentte hem de güney kentlerde çadır kuran göstericiler, protestolarını oturma eylemine çevirmiş durumda.

Bağdat’'ın merkezi Tahrir Meydanı, göstericilerin yuvasına dönüştü. Güvenlik güçleri, çoğu kez eylemleri sonlandırmak için orantısız güç kullandı.

Güvenlik güçleri, güneydeki kentlerde de göstericileri dağıtmak için çeşitli askeri müdahalelerde bulundu.

Hükümetin verilerine göre, şu ana kadar 350'den fazla kişi öldü, yaklaşık 1000 kişi yaralandı. Onlarca sivil aktivist alıkonuldu, bir o kadarı öldürüldü.

"Milyonluk gösteri" çağrıları

Protestocular, başta Bağdat olmak üzere tüm kentlerde bugün için "milyonluk gösteri" çağrıları yaptı.

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkanı Ebu Mehdi el- Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinden sonra zirveye çıkan İran ve ABD gerginliğinin Irak'a yansımalarından endişe duyan göstericiler, ülkelerinin çatışma alanına dönmesi istemiyor.

  • Sosyal medya üzerinden örgütlenen "milyonluk gösteri" kampanyasında, "Vatan istiyoruz, savaş istemiyoruz" etiketi paylaşıldı.

Iraklı göstericiler, bağımsız bir hükümetin kurulması taleplerinin henüz yerine getirilmemiş olmasından da şikayetçi.

Göstericiler arasında taraftarlarının da bulunduğu Mukteda es-Sadr, iki gün önce yaptığı yazılı açıklamada, 15 gün içerisinde bağımsız ve güçlü bir hükümetin kurulması için çağrıda bulunmuştu.

Hükümeti istifa ettiren gösteriler

ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 sonrasında ülke siyasetinin sahne olduğu en uzun dönemli gösteriler, yönetime, geçmişte ülkeyi iç savaşa sürükleyen mezhepçi politikalardan vazgeçmesi için baskı yaptı.

  • Büyük bölümü gençlerden oluşan göstericilerin, mezhepçi söylemleri reddetmesi, toplumun önemli bölümünde "Irak milli kimlik bilincini" de yükseltti.

Gösteri alanlarında Irak bayrakları dışında hiçbir siyasi veya dini oluşum ya da liderin posteri yer bulamadı.

Bu gösteriler, Adil Abdulmehdi hükümetini istifa ettirirken, yeni seçim yasası ve seçim komiserliğinin yapısının değiştirilmesi ve üyelerinin yerini, bağımsız yargıçların almasını da sağladı.

Bağdat'ta tansiyon düşmüyor: Beled askeri üssü yakınlarına roket düştü
DÜNYA
Bağdat'ta tansiyon düşmüyor: Beled askeri üssü yakınlarına roket düştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek
Kara kutuyu incelemekaylarca sürebilir

Kara kutuyu incelemek
aylarca sürebilir

​İran, düşen Ukrayna uçağı ile ilgili açıklamada bulundu.
TEMde ölümlü kaza

TEM'de ölümlü kaza

​Ümraniye'de otobüsün motosiklete çarptığı kazada 2 kişi öldü.
Torununa kavuştu

Torununa kavuştu

HDP önünde 'evlat nöbeti' sonuç vermeye devam ediyor.
Başka takıma <br>giderse üzülürüz

Başka takıma
giderse üzülürüz

Beşiktaş'ın gündemindeki futbolcuyu açıkladı.
Şikayet yağıyor

Şikayet yağıyor

Satış rekoru kıran sitede isyan ettiren gecikme.
Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir'de korkutan yangın

Yoğun duman nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi.

Sigara<br>kadar tehlikeli!

Sigara
kadar tehlikeli!

​Gıda ambalajlarındaki etiketlere mutlaka bakın.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
İşçi servisi ile<br>otomobil çarpıştı

İşçi servisi ile
otomobil çarpıştı

Aksaray'daki kazada 16 kişi yaralandı.
NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

​ABD Başkanı oluşacak yeni ittifak için 'NATO-ME' ismini önerdi.
Onyekuru şoku

Onyekuru şoku

Galatasaray'ın yeni transferi kamp kadrosunda yok.
Balıkçı teknesi<br>tankerle çarpıştı

Balıkçı teknesi
tankerle çarpıştı

​Kaza sonrası denizde kaybolan 3 balıkçı aranıyor.
İşsizlik açıklandı

İşsizlik açıklandı

Ekim'de oran yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti
Evini soyamadığı<br>ailenin aracını yaktı

Evini soyamadığı
ailenin aracını yaktı

Olay anı, saniye saniye kameralara yansıdı.
30 bin TL<br>ceza yediler

30 bin TL
ceza yediler

​Drift yapan 5 sürücü MOBESE'ye takıldı.
10 ile yağış uyarısı

10 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.