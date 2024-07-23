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Dünya

Irak'tan terörle mücadele kritik adım: Talimat verdiler

Irak hükümeti, devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi.

15:56 - 23/07/2024 Salı
AA
Muhammed Şiya es-Sudani
Muhammed Şiya es-Sudani
Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Meclisi'ne ulaşan resmi yazıda, Başbakan
Muhammed Şiya es-Sudani
'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer aldı.

'Yasaklı örgüt' ifadesi kullanılacak


Buna göre, Başbakan Sudani, resmi kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılmasını istedi.


Irak hükümeti, daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.




#terör örgütü PKK
#Irak
#Sudani
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