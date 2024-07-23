Irak'tan terörle mücadele kritik adım: Talimat verdiler

Türkiye, Irak, BAE ve Katar’ın anlaşma imzaladığı Kalkınma Yolu’nun önemli ayaklarından biri olan Ovaköy Sınır Kapısı bölgedeki yatırım ve istihdam beklentisini artırdı. Şırnak Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş “Bölge halkı uzun yıllardır heyecanla bekliyordu. Göç alan bir şehir haline geleceğiz” dedi.