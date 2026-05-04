İran açık açık uyarmıştı: Hürmüz Boğazı'na girmek isteyen ABD savaş gemisi vuruldu

Hürmüz’de tansiyon yükseldi
Orta Doğu’da gerilim yeniden tırmanırken, İran basını ABD’ye ait bir savaş gemisinin vurulduğunu bildirdi. İran ordusundan yapılan açıklamada, "ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi, bölgeden geri döndü" ifadeleri kullanıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

İran ordusunun uyarısını dikkate almayan ABD donanmasına ait bir gemi, 2 füzeyle hedef alındı.

İran ordusundan yapılan açıklamada, "Deniz kuvvetlerinin hızlı uyarısıyla ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi, bölgeden geri döndü" ifadeleri kullanıldı.

ABD'den çelişkili açıklamalar

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğu ileri sürülen açıklamada,
"Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı. ABD kuvvetleri, Özgürlük Projesi'ni destekliyor ve İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını sürdürüyor"
ifadesi kullanıldı.

İran: ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldık

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığını bildirmişti.

Haberde, geminin isabet almasının ardından yoluna devam edemediği ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı kaydedilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal eden gemilerin güç kullanılarak durdurulacağını bildirmişti.​​​​​​​

CENTCOM, daha önceki açıklamasında, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla hayata geçecek "Özgürlük Projesi'ne" destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını açıklamıştı.




