Dünya İran Basra Körfezinde yabancı güçlere gerek yok
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İran: Basra Körfezi’nde yabancı güçlere gerek yok

İran: Basra Körfezi’nde yabancı güçlere gerek yok

Körfezde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Basra Körfezi’nin güvenliği için yabancı güçlere ihtiyaç olmadığını belirtti. Bölgedeki savaşın esas sebebinin İsrail olduğunu belirten Ruhani, “İsrail, eğer başarabilirse kendi güvenliğini sağlasın. Onların olduğu her yerde terör ve güvensizlik vardır. Bölgedeki savaşların sebebi İsrail’dir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, körfezde yaşanan son gelişmeleri Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirdi. Basra Körfezi’ne sınır olan ülkelere de seslenen Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti, Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerle birlikte, daha önce de yaptığı gibi körfezin güvenliğini sağlamaya hazır” dedi.

  • Körfezdeki ülkelerin diyalog yoluyla güvenliklerini koruyabileceklerini vurgulayan Ruhani, ABD eylemlerinin sonuçsuz olacağını, bölgedeki ülkelerin tarih boyunca komşu olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi.

Bölgedeki savaşın esas sebebi İsrail'dir

İsrail’in körfezde planlanan askeri misyona katılacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Ruhani, “İsrail, eğer başarabilirse kendi güvenliğini sağlasın. Onların olduğu her yerde terör ve güvensizlik vardır. Bölgedeki savaşların sebebi İsrail’dir” dedi.

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