İran bir füze atsa biteriz

Yemen’den Libya’ya kadar izlediği bölgesel politikalar çıkmaza giren, Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), sürdürdüğü saldırgan ve müdahaleci tutumundan vazgeçerek İran ile ilişkilerinde adeta çark sinyali veren değişimin perde arkası ortaya çıktı. Buna göre BAE’nin İran çarkının nedeni, BAE’ye yakın kaynakların paylaştığı bilgiye göre, İran’ın 20 Haziran’da ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdüğünü açıklamasının ardından BAE’yi oluşturan emirliklerin liderlerinin düzenlediği gizli bir toplantıda alınan kararlar. Detaylarına ulaşılan gizli toplantıda Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el Maktum, masada hazır bulunan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in dış siyasetini yerden yere vurduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan bu eleştirileri dikkate alarak BAE’nin izlediği dış politikada bazı değişikliklere gitme kararı aldı.

ZAYED’İN YÜZÜNE SÖYLEDİ

Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın da katıldığı toplantıda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve aynı zamanda Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ülkenin dış siyasetine sert eleştiriler yönelterek bu politikaların revize edilmesini istedi. BAE’ye yakın ismini açıklamak istemeyen kaynakların aktardığına göre toplantıda konuşan Al Maktum, “Dış politikamızı toptan gözden geçirmeliyiz. Her gün yüzlerce milyon dolar harcıyoruz. Peki bunun karşılığında ne kazanıyoruz?” diye sordu. Al Maktum, ülkenin saldırgan ve müdahaleci dış siyasetinden bir an önce vazgeçmesi gerektiğini, bu siyasetin ülkesine pahalıya mal olmasına rağmen bir getirisinin olmadığını vurguladı.

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BİR ROKET YIKIM OLUR

BAE’nin hiçbir çıkarı olmayan yerlere harcamaya gerek olmadığını ifade eden Al Maktum, “Sudan veya Libya’da rejim değişse ya da değişmese bize ne yararı var? ABD’nin İran’ı vurmasına ümit bağlıyorsunuz ama Tahran onların (Amerika’nın) İHA’sını düşürdükten sonra bile (ABD Başkanı Donald) Trump diyalog çağrısı yaptı. Velev ki ABD İran’ı vurdu. O zaman İran kime saldıracak? İran doğrudan veya Yemen’deki Husiler vasıtasıyla BAE ve Suudi Arabistan’a saldırarak karşılık verecektir. BAE’ye bir roket bile düşse tüm yabancı yatırımcılar ülkeden kaçar. Ülkemizde çalışan Asyalı işçileri bile burada tutamayız” sözleriyle ülkenin içinde bulunduğu güvenlik ikilemine dair çarpıcı bir örnek verdi.

HAFTER ELEŞTİRİSİ

Halife Hafter

Gizli toplantıda Muhammed bin Zayed’in Libya’da terör örgütü lideri General Halife Hafter’e verdiği desteğe de değinen Şeyh Maktum, Halife Hafter’in bir ilerleme kaydedemediğini de dile getirerek, “Yıllardır Hafter için para harcıyoruz. Para harcamayı bırakıp alternatif aramalıyız ve bu alternatif askeri değil siyasi olmalı” sözleriyle politika değişikliği istedi. Al Maktum, BAE’nin Yemen’den Libya’ya kadar birçok yerde “boş yere para harcamayı bırakması ve İran’ın ülkesine saldırabileceği riskini de düşünerek izlediği siyasette köklü değişikliklere gitmesi gerektiğini” dile getirdi.

Mutabakat zaptı imzalandı

BAE’nin İran politikasındaki değişime ilişkin ilk somut çıktı da dün geldi. İki ülke arasında 6 yıl aradan sonra yapılan ilk Ortak Sahil Güvenlik toplantısı için Tahran’da bulunan BAE heyeti ve İran Devrim Muhafızları arasında sınır güvenliğini geliştirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat zaptı sınır güvenliğini ilgilendiren acil gelişmeler karşısında iki ülke arasındaki koordinasyonu artırmayı hedefliyor. Öte yandan İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi “Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen konusundaki keskin tutumunu gözden geçiriyor” dedi. BAE hükümetinin Yemen konusunda Suudi Arabistan’la görüş farklılığı olduğunu belirten Vaizi, Abu Dabi hükümetinin Basra Körfezi’nin güvensiz hale gelmesinden de endişe duyduğunu ifade etti.