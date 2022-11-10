Dünya İran bir gazeteciyi gözaltına aldı
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İran bir gazeteciyi gözaltına aldı

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, "Iran International" televizyonu için çalışan İlham Efkari'nin ülkeden kaçmaya çalıştığı sırada istihbarat birimleri tarafından yakalandığını duyurdu. Haberde, "tutuklanan kişinin Iran International'ın başlıca ajanlarından olduğu, İran'a iftira atmak, gençleri isyana davet etmek ve halk arasında huzursuzluk ve terör oluşturmak için çok sayıda faaliyet ve eylem gerçekleştirdiği" öne sürüldü.

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Haber Merkezi Diğer
İran bir gazeteciyi gözaltına aldı
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, "Iran International" televizyonu için çalışan İlham Efkari'nin ülkeden kaçmaya çalıştığı sırada istihbarat birimleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Haberde, "tutuklanan kişinin Iran International'ın başlıca ajanlarından olduğu, İran'a iftira atmak, gençleri isyana davet etmek ve halk arasında huzursuzluk ve terör oluşturmak için çok sayıda faaliyet ve eylem gerçekleştirdiği" öne sürüldü.

Söz konusu muhalif medya kuruluşunun Suudi Arabistan tarafından desteklendiğine ilişkin İran yönetiminin iddialarının yinelendiği haberde, Iran International televizyonu, "Suudi International terör şebekesi" olarak nitelendirildi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran yönetimi, yaklaşık iki aydır devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.

Tahran yönetimi, "protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle Iran International televizyonunu "terör örgütü" ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.

"Iran International'ı Suudi Arabistan finanse ediyor" iddiası

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International televizyon kanalı 2017'de kuruldu.

Ekim 2018'de Guardian gazetesinde yayımlanan haberde, kanalın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakın ilişkisi bulunan Suudi bir iş adamına ait gizli offshore hesabı aracılığıyla fonlandığı ve yayına başlarken kanala Suudiler tarafından 250 milyon dolar finansal destek sağlandığı iddia edilmişti.

Son olarak İran İstihbarat Bakanı dün yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yineleyerek, "Suudi Arabistan'ın düşmanlığı devam ederse bu ülkeye karşı stratejik sabırlarının sona erebileceğini" söylemişti.

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