Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi
ORTADOĞU

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi
Putin ve Reisi’den üçlü zirve öncesi görüşme.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Rusya-İran arasında başkent Tahran'da düzenlenecek "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"na katılmak için Tahran'ı ziyaret eden Putin'in, Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, enerji, transit ve ticari ilişkiler de dahil olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin daha da genişletilmesi imkanlarının görüşüldüğü bildirildi.

İran ve Rus liderlerin görüşmede, bölgesel gelişmeleri de ele aldığı aktarıldı.

Resmi ziyaret kapsamında bugün Tahran'a giden Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirvesi"ne iştirak edecek.

Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin görüşmesinden ilk görüntüler
OYNAT 00:43
Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin görüşmesinden ilk görüntüler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.


Bütün beynini yedi

Bütün beynini yedi

​Gölde yüzerken bulaştı: Burnundan girdi
Ne olur bir şey söyleyin?

'Ne olur bir şey söyleyin?'

​Kendi acısını unutup 'Kızımın durumu nasıl' diye sordu.
Tahranda üçlü zirve

​Erdoğan, Putin ve Reisi Astana süreci kapsamında bir araya geldi.

​Muğla'da 'ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu.

​Cumhurbaşkanı'nın fesih kararının iptal istemi reddedildi.

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.
Belçika'da kırmızı alarm

Belçika'da kırmızı alarm

​Yetkililer peş peşe uyarı yayınlıyor.

Termometreler 40.2 dereceyi gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.