İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif: Bedeli ne olursa olsun Hürmüz Boğazı’nı kaybetmeyeceğiz

17:0614/05/2026, Perşembe
AA
Arif, başkent Tahran’da katıldığı bir toplantıda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, bedeli ne olursa olsun Hürmüz Boğazı’nı kaybetmeyeceklerini belirterek, mülkleri olduğunu savunduğu boğazı "bir süre iyi değerlendirmediklerini" söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Arif, başkent Tahran’da katıldığı bir toplantıda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arif, Hürmüz Boğazı’nın kendileri için önemli olduğuna işaret ederek, "Bedeli ne olursa olsun Hürmüz Boğazı’nı kaybetmeyeceğiz." dedi.

Hürmüz Boğazı’nın "İran’ın mülkü" olduğunu savunan Arif, "Hürmüz Boğazı zaten bize ait; bizim mülkümüzdü. Sadece bir süredir mülkümüzü iyi kullanamadık." ifadesini kullandı.

Arif, dün yaptığı açıklamada da ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki "haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını" savunmuştu.


