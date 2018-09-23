İran Devrim Muhafızları: İntikam alacağız

İran Devrim Muhafızları Ahvaz kentinde askeri geçit törenine yapılan ve 12'si Devrim Muhafızı 25 kişinin ölümüne yol açan saldırının faillerinden 'unutulmaz ve ölümcül bir intikam' alacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine yapılan saldırının faillerinden ‘yakın bir gelecekte unutulmaz ve ölümcül bir intikam’ alacağını duyurdu.

Ahvaz kentinde Arap ayrılıkçılar tarafından üstlenilen saldırıda 12’si Devrim Muhafızı 25 kişi ölmüş, 60’tan fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırı Devrim Muhafızları’na ülkenin yakın tarihinde yapılan en ölümcül saldırı olmuştu. Ancak ölenlerin sayısı konusunda farklı haber ajansları farklı bilgiler de verdi. Bazı haber ajansları ölenlerin sayısının 28 olduğunu duyurdu.

‘BÖLGEDE VE ÖTESİNDE TAKİP EDECEĞİZ’

Devrim Muhafızları failleri ‘bölge ve ötesinde takip etmeyi istediklerini’ de açıklamalarında belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani söz konusu El Ahvaziyye adlı grubu isim vermeden ABD destekli bir Körfez ülkesinin mali ve askeri açıdan desteklemekle sorumlu tutmuştu.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Bu arada Press TV Birleşik Ara Emirlikleri’nin İran maslahatgüzarının saldırı ile ilgili yapılan yorum nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını duyurdu.

Daha önce de İran El Ahvaziyye grubu mensuplarını barındırdıkları gerekçesiyle Hollanda, İngiltere ve Daniamarka’ya resmi protesto notası göndermiş ve bu ülkelerin büyükelçilerini bakanlığa çağırmıştı.