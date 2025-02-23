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İran Dışişleri Bakanı Erakçi Nasrallah'ın cenaze töreninde alçak uçuş yapan İsrail uçaklarına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi Nasrallah'ın cenaze töreninde alçak uçuş yapan İsrail uçaklarına tepki gösterdi

23:1123/02/2025, Pazar
AA
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için düzenlenen cenaze töreni sırasında İsrail'e ait savaş uçakları tören alanı üzerinde alçak uçuş yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, uçakların alçak irtifada uçmasına, "Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden terör eylemi" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için düzenlenen ve kendisinin de katıldığı cenaze töreni sırasında İsrail savaş uçaklarının tören alanı üzerinde alçak irtifada uçmasını, "Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden terör eylemi" şeklinde nitelendirdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Beyrut'ta Nasrallah'a veda etmek için yüz binlerce kişiye katılmaktan gurur ve onur duyduğunu" belirtti.

İranlı Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başımızın hemen üzerinden geçen ve sadece yas tutmak için toplanan insanları korkutmak adına acınası bir girişimde bulunan İsrail jetlerinin Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğine kendi gözlerimle tanık oldum. Eğer bu bir terör eylemi değilse o zaman nedir?

Bu ihlal, yalnızca stadyumdaki insanları İsrail'e karşı daha güçlü ve daha yüksek sesle haykırmaya teşvik etti. İsrailliler asla ders almıyor."


#İran
#İsrail
#Hasan Nasrallah
#Haşim Safiyuddin
#cenaze töreni

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