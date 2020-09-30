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Dünya İran silah kapısı oldu
ASYA

​İran Ermenistan'a silah kapısı oldu!

İran silah kapısı oldu

Karabağ’da sıkışan işgalcilerin yardımına İran yetişti. Rusya’nın gönderdiği silah ve askeri araç yüklü 50 TIR’ın İran üzerinden Ermenistan’a geçtiği iddia edildi. Bölgedeki Azerbaycan Türkleri, sınır kapılarına akın ederek sevkiyatı engellemeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gürcistan’ın hava sahasını kapatmasının ardından yardım hattı kapanan Ermenistan’a İran’dan silah sevkiyatı yapıldı.
Gürcistan’ın hava sahasını kapatmasının ardından yardım hattı kapanan Ermenistan’a İran’dan silah sevkiyatı yapıldı.

Karabağ’da köşeye sıkışan işgalcilerin yardımına yine İran yetişti. Gürcistan’ın hava sahasını silah sevkiyatına kapatmasının ardından Ermeni ordusuna giden yardımların rotası İran oldu. Sevkiyatlar çatışma öncesinde önce başlarken, İran üzerinden son konvoy 27 Eylül gecesi Ermenistan’a geçti. Gece başlayan sevkiyat 28 Eylül gündüz de devam etti. Sevkiyat bölge halkı tarafından görüntülendi.

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BİN 800 TIR YARDIM

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran Bender Anzeli Limanından, Culfa’ya yakın Norduz sınırına ve oradan Ermenistan’a geçen 50 tırlık konvoyda Rus zırhlı araçları bulunuyordu. Yaklaşık 200 TIR’ın da Ermenistan’a gitmek üzere beklemede olduğu ifade ediliyor. İran’ın Ermenistan’a götürülen silahlara rota olması bölgedeki Azerbaycan Türkleri tarafından protesto ediliyor.

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İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
Karabağ'daki çatışmalara dair, işgalci Ermenistan ordusuna ait tankların SİHA'lar tarafından vurulduğu anlar görüntülendi. Azerbaycan ordusunun SİHA'larla sahada üstünlük sağladığı gözlemlendi.


HALK ÖNÜNÜ KESECEK

Devam eden sevkiyatları kargo şirketlerini arayarak engellediklerini aktaran Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türker, “İran Ermenistan’a Hazar kıyısından Rusya’dan gelenleri gönderiyorlardı. Biz bunları taşıyan şirketlere ulaşarak durumu anlattık. Eğer devam ederlerse önlerini keseceklerimizi bildirdik. İran Transit Astara ve Rizvan Dilşad Tarabar Astara şirketleri görüşmemizden sonra sevkiyatları bıraktılar. Ama Sangin Tarabar adlı şirket ile devam ediyorlar. Mavi brandalarla örtülü Rusya plakalı askeri araçların içerisine İran’ın silah yerleştirdiği duyumlarını aldık. Bu süreç içerisinde sevkiyatların önünü kesmek için sınırlara yürüyeceğiz. Dün itibariyle gösterilerimizi başlattık. Gösterilerimiz Tebriz, Tahran, Urmiye, Merend ve Culfa şehirlerinde devam edecek” dedi. İran resmi makamları ise görüntülere rağmen sevkiyat iddialarını yalanladı.

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