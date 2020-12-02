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Dünya İran Fahrizade suikastıyla bağlantılı şahıslar tespit edildi
ORTADOĞU

İran: Fahrizade suikastıyla bağlantılı şahıslar tespit edildi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden nükleer bilimci Fahrizade'nin suikastıyla bağlantılı şahısların tespit edildiğini duyurdu. Rebii, suikastın tüm boyutlarıyla incelendiğini ve soruşturmanın sonuçlanması halinde gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Haber Merkezi AA
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İranlı nükleer bilimci Fahrizade yoğun katılımlı bir cenaze töreniyle toprağa verildi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastla bağlantılı şahısların tespit edildiğini duyurdu.

İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda Rebii, "İstihbarat Bakanlığı, şehit Fahrizade suikastı ile ilişkili şahısları tespit etti." dedi.

Rebii, suikastın tüm boyutlarıyla incelendiğini ve soruşturmanın sonuçlanması halinde gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada, olayla ilgili ipuçları elde ettiklerini belirtmiş ancak detay paylaşmamıştı.

Suikast sonucu öldürülen İranlı Nükleer Bilimci Fahrizade'nin cenaze törenine Hamaney katılmadı
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Suikast sonucu öldürülen İranlı Nükleer Bilimci Fahrizade'nin cenaze törenine Hamaney katılmadı
İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade için devlet erkanının katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Fahrizade'nin cenaze namazına İran Ruhani Lideri Hamaney'in katılmaması dikkat çekti. Hamaney'in koronavirüs tedbirleri kapsamında topluluktan kaçındığı değerlendiriliyor.


İran, suikastın ardında İsrail'in olduğunu düşünüyor

İran'ın nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd bölgesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump görevden ayrılmadan provokatif terör eylemleriyle bölgede kaos çıkarmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "İsrail'in tuzağına düşmeyeceklerini ve suikasta yanıtı uygun zamanda vereceklerini" açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

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