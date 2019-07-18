İran Hürmüz'de yabancı petrol tankerine el koydu

iran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Körfezi'nde bir milyon varil yakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 12 personelin görev yaptığı yabancı bayraklı bir gemiye el koyduğunu duyurdu.

Açıklamada geminin kime ait olduğu belirtilmezken, konu ile alakalı başka bir bilgi paylaşılmadı.

İRAN'IN GEMİSİNE İNGİLTERE EL KOYMUŞTU

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu. İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.