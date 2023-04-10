İran ile Suriye’de gerilim artıyor: ABD güdümlü füze denizaltısı gönderdi

Güdümlü füze denizaltısı
ABD ordusu, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Ortadoğu’ya konuşlandırdığını duyurdu. Amerikan 5. Filo Komutanı Binbaşı Tim Hawkins, yaptığı açıklamada, denizaltının 6 Nisan’da bölgeye giriş yaptığını kaydetti.
ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’ne bağlı USNI News Haber sitesine göre Hawkins, Georgia Limanı’na bağlı USS Florida adlı güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısının 7 Nisan’da Süveyş Kanalı’ndan geçiş yaptığını bildirdi.
Denizaltının 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesi olduğunu aktaran Hawkins, konuşlandırmanın 5. Filo’ya bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını muhafaza etmesine destek olmak için yapıldığını belirtti.
Site, normalde ABD Deniz Kuvvetleri’nin bu tür konuşlandırmaları basına açıklamadığına dikkat çekti. Son gelişme, İran yanlısı milis gruplarının geçen ay sonunda dron saldırısıyla Suriye’de bir Amerikalı sözleşmeli personelin ölümüne yol açmasını izliyor. Amerikan 5. Filosu’nun görev alanı, özellikle Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi’nden oluşuyor.