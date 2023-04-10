|
Reklam
Reklam
Dünya

İran ile Suriye’de gerilim artıyor: ABD güdümlü füze denizaltısı gönderdi

İran ile Suriye’de gerilimin arttığı bir ortamda ABD, bir güdümlü füze denizaltısını Amerikan 5. Filosu’na desteğe yolladı. Denizaltının 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesi olduğunu aktaran. Amerikan 5. Filo Komutanı Binbaşı Tim Hawkins, konuşlandırmanın 5. Filo’ya bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını muhafaza etmesine destek olmak için yapıldığını belirtti.

08:53 . 10/04/2023 Pazartesi
Diğer
Güdümlü füze denizaltısı

Güdümlü füze denizaltısı

ABD ordusu, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Ortadoğu’ya konuşlandırdığını duyurdu. Amerikan 5. Filo Komutanı Binbaşı Tim Hawkins, yaptığı açıklamada, denizaltının 6 Nisan’da bölgeye giriş yaptığını kaydetti.


ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’ne bağlı USNI News Haber sitesine göre Hawkins, Georgia Limanı’na bağlı USS Florida adlı güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısının 7 Nisan’da Süveyş Kanalı’ndan geçiş yaptığını bildirdi.


154 füze taşıyor

Denizaltının 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesi olduğunu aktaran Hawkins, konuşlandırmanın 5. Filo’ya bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını muhafaza etmesine destek olmak için yapıldığını belirtti.


Site, normalde ABD Deniz Kuvvetleri’nin bu tür konuşlandırmaları basına açıklamadığına dikkat çekti. Son gelişme, İran yanlısı milis gruplarının geçen ay sonunda dron saldırısıyla Suriye’de bir Amerikalı sözleşmeli personelin ölümüne yol açmasını izliyor. Amerikan 5. Filosu’nun görev alanı, özellikle Kızıldeniz, Umman Denizi ve Basra Körfezi’nden oluşuyor.




#ABD
#İran
#Suriye
#güdümlü füze denizaltısı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.