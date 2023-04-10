İran ile Suriye’de gerilim artıyor: ABD güdümlü füze denizaltısı gönderdi

ABD ordusu, güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısını Ortadoğu’ya konuşlandırdığını duyurdu. Amerikan 5. Filo Komutanı Binbaşı Tim Hawkins, yaptığı açıklamada, denizaltının 6 Nisan’da bölgeye giriş yaptığını kaydetti.

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’ne bağlı USNI News Haber sitesine göre Hawkins, Georgia Limanı’na bağlı USS Florida adlı güdümlü füze taşıyan nükleer denizaltısının 7 Nisan’da Süveyş Kanalı’ndan geçiş yaptığını bildirdi.

Denizaltının 154 Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesi olduğunu aktaran Hawkins, konuşlandırmanın 5. Filo’ya bölgesel deniz güvenliği ve istikrarını muhafaza etmesine destek olmak için yapıldığını belirtti.