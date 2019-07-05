Dünya İran-İngiltere arasında Cebelitarık krizi
ORTADOĞU

İran-İngiltere arasında Cebelitarık krizi

İran-İngiltere arasında Cebelitarık krizi

Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızayi, alıkonulan İran petrol tankeri için İngiltere yönetimine misilleme yapılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Cebelitarık Boğazı.
Cebelitarık Boğazı.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoyması nedeniyle Londra'ya misilleme yapılmasını istedi.

  • Muhafazakar kanadın önemli temsilcilerinden ve Devrim Muhafızları Ordusunun eski komutanlarından Tümgeneral Muhsin Rızayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nda alıkonulması nedeniyle İngiltere'ye tepki gösterdi.

İran'ın 40 yıl boyunca hiçbir olayda gerilimi başlatan taraf olmadığını savunan Rızayi, "İran, zorba güçlere gereken cevabı vermekte tereddüt etmemiştir. İngiltere yönetimi İran'a ait petrol tankerini bırakmazsa bizim ilgili kurumlarımız da İngiltere'ye ait bir petrol tankerine el koymakla görevlidir." ifadelerini kullandı.

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, dün yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve ona bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını, tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirmişti.

"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu vurgulayan Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı bakanlığa çağırarak bu gelişmeyle ilgili rahatsızlığını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından "kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu" savunmuştu.

AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.

REKLAM

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Dikkatli ol
DÜNYA
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Dikkatli ol

Hamaney izin verirse müzakereler başlar
DÜNYA
Hamaney izin verirse müzakereler başlar

İran: ABD dünyanın dikkatini dağıtmaya çalışıyor
DÜNYA
İran: ABD dünyanın dikkatini dağıtmaya çalışıyor
15 Temmuz milli irade şahlanışıdır

15 Temmuz milli irade şahlanışıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan MSÜ Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Reyhanlıda patlama

Reyhanlı'da patlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle bağlantılı olabilir.
Yeni partisorusuna net yanıt

Yeni parti
sorusuna net yanıt

​"Partimdeki muvazzaf vekillerde yeni parti kurma içinde olan yok."
Kandil vuruldu

Kandil vuruldu

​Pençe Harekatı ile koordineli operasyon düzenlendi.
Kutuplar dünyanın geleceğini şekillendirecek

Kutuplar dünyanın geleceğini şekillendirecek

​Buzullar küresel iklim değişikliğini hızlandırıyor.
ABD'nin tehdidi <br>NATO'yu sarsar

ABD'nin tehdidi
NATO'yu sarsar

​SIPRI uzmanları, yenisafak.com'a konuştu.
'Yaşayan Kampüs' <br>hayata geçiyor

'Yaşayan Kampüs'
hayata geçiyor

Sakarya Üniversitesi'nden öğrencilerine müjde.
36 gün sürecek

36 gün sürecek

Saat 21.00-06.00 arası trafiğe kapatılacak.
Karadeniz'de<br> sahile vurdu

Karadeniz'de
sahile vurdu

​Görenler hemen jandarma ekiplerine haber verdi.
Türkiye S-400'leri<br>nasıl koruyacak?

Türkiye S-400'leri
nasıl koruyacak?

​Uzmanlara göre yerli ve milli savunma unsurları önemli görevler üstlenebilir.

Kurbanlık fiyatları<br>belli oldu

Kurbanlık fiyatları
belli oldu

​Yüzde 10-15 civarında artış bekleniyor.
Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeni görüntüleri ortaya çıktı

​'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası.
4 yıllık fırsat dönemi

4 yıllık fırsat dönemi

Albayrak, Finansal Kurumlar Toplantısı'nda konuştu.
Fener'e <br>yeni kaleci

Fener'e
yeni kaleci

Yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.
e-Nabız'da<br>yapay zeka devrimi

e-Nabız'da
yapay zeka devrimi

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.
Doktorları<br>yaşını açıkladı

Doktorları
yaşını açıkladı

​Sağlık kontrolünden geçen Belözoğlu şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.