Dünya İran İngiltereye nota verdi
ASYA

İran İngiltere'ye nota verdi

İran, Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolarla ilgili İngiltere'den yapılan açıklamalar nedeniyle İngiltere'ye nota verdi. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın “iç işlere müdahale düzeyindeki açıklamaları” nedeniyle ülkenin Tahran'daki büyükelçisi dün İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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İran İngiltereye nota verdi
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İran, Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolarla ilgili İngiltere'den yapılan açıklamalar nedeniyle İngiltere'ye nota verdi.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın “iç işlere müdahale düzeyindeki açıklamaları” nedeniyle ülkenin Tahran'daki büyükelçisi dün İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi dünyada büyük tepkilere yol açmış, İran'da düzenlenen gösterilerde de çok sayıda gösterici hayatını kaybetmişti

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkedeki gösteriler nedeniyle ABD ve İsrail'i suçlamıştı.

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