İran İngiltere'ye nota verdi

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı

Lübnanlı bağımsız, muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan 8 bin 500 dolar mevduatını çekmek için başkent Beyrut'ta özel bir banka şubesini bastı.



Lübnan basınına göre, milletvekili Zarazir, ameliyat masrafı için bankadaki parasını çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri ödeme yapamayacaklarını söyledi.



Zarazir, buna karşılık parasını alıncaya kadar şubeden ayrılmayacağını ve eyleminde ısrarlı olduğunu belirtti.

