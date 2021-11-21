Dünya İran İsrail ajanını ifşa etti
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İran  İsrail ajanını ifşa etti

İran hükümetinin yarı resmî yayın organı Fars Haber Ajansı, siber casusluk faaliyetleri yapan İsrailli bir istihbarat yetkilisinin tüm kişisel bilgilerini ifşa etti.

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Dış Haberler Yeni Şafak
İran ​İsrail ajanını ifşa etti
Ohad Zeidenberg

İran hükümetinin yarı resmî yayın organı Fars Haber Ajansı, siber casusluk faaliyetleri yapan İsrailli bir istihbarat yetkilisinin tüm kişisel bilgilerini ifşa etti. Ajansın haberine göre, söz konusu İsrailli istihbarat subayının adı Ohad Zeidenberg. Eli kanlı terör devleti İsrail’in elektronik dinleme, izleme ve şifre çözme konularındaki istihbarat biriminde yöneticilik yaptığı belirtilen Zeidenberg’ün, iyi düzeyde Farsça bildiği bildirildi.

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  • Haberde, İsrailli kıdemli istihbaratçının CTI siber tehditler firmasının da CEO’su olarak görev yaptığı, başta Mossad olmak üzere işgalci gücün güvenlik ve istihbarat servislerine İran konusunda yardım sağladığı vurgulandı. Zeidenberg’ün doğum tarihi, açık adresi, telefon numarası ve sosyal medya hesaplarını ifşa eden Fars Haber Ajansı, ellerinde çok sayıda İsrailli istihbaratçının kişisel bilgisinin bulunduğunu ve gerekirse bunları da yayınlayacağını duyurdu.

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