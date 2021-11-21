İran ​İsrail ajanını ifşa etti

Teknoloji

Pandemiyle bilişim zirveye oynuyor

Hayatımıza giren yeni teknolojiler, startup'ların yatırım başarısı derken belki onlarca yıl sürmesi beklenen sektörel gelişme mesafesi 1 yılda alındı. Geçen yıl 206 startup’ın çektiği 1,4 milyar dolarlık yatırımla tüm zamanların rekoru kırılırken, 92 milyar liralık e-ticaret hacmi bu yıl 161 milyar lira gibi bir büyüklüğe ulaştı.