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İran İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısını açıkladı

İran İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısını açıkladı

16:3830/06/2025, Pazartesi
DHA
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İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 935'e çıktığını bildirdi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.


  • Cihangir, İsrail'in İran'a düzenlediği ve 12 gün süren saldırıları sonucunda, 935 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bu kişilerin kimliklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edildiğini açıkladı.

İranlı Sözcü, hayatını kaybedenlerin 38'inin çocuk, 102'sinin ise kadın olduğunu belirtti.




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