İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indi

İran Kızılayı, Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurdu. İran devlet televizyonu Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından bulunan Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını açıkladı. İranlı yetkililer ise Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede OHAL ilan edilirken, diğer yandan İran hükümetinin bugün "acil bir toplantı" düzenlediği açıklandı. Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.