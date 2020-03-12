Dünya İran koronavirüs nedeniyle IMFden yardım istedi
ORTADOĞU

İran koronavirüs nedeniyle IMF’den yardım istedi

İran korona virüsü ile mücadelede kullanmak için IMF’den 5 milyar dolarlık yardım talebinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Ülkede koronavirüs vak’a sayısı 10 bin 75’e ulaşırken, 429 kişi ise hayatını kaybetti.
Ülkede koronavirüs vak’a sayısı 10 bin 75’e ulaşırken, 429 kişi ise hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanına mektup göndererek korona virüsle mücadelede yardım almak için acil durum fonundan 5 milyar dolar talep ettiklerini belirtti.

  • Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada IMF’nin yeni tip korona virüsü ile mücadelede ayırdığı 50 milyar dolarlık paketten faydalanmak için yardım talebinde bulunduklarını söyledi.
    Koronavirüs salgınını anlattıği için Çin’e girişi yasaklandı
    OYNAT 00:00
    Koronavirüs salgınını anlattıği için Çin’e girişi yasaklandı
    Çin'de İngilizce öğretmenliği yapan ve korona virüs hakkında yayın yapıp polis tarafından tehdit edilince memleketi Adana'ya dönen Burak Teoman'ın Çin'e girişi yasaklandı.

50 milyar dolarlık destek

Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda IMF’nin İran’dan gelen yardım talebine hızlı bir şekilde cevap vermesi gerektiğini belirtti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, geçtiğimiz günlerde korona virüsten etkilenen ülkelere 50 milyar dolarlık destek sağlanacağını duyurmuştu.

İran’da koronavirüs vak’a sayısı 10 bin 75’e ulaşırken, 429 kişi ise hayatını kaybetti.

İspanya'da salgın hükümete sıçradı: Eşitlik Bakanı Montero'da koronavirüs çıktı
DÜNYA
İspanya'da salgın hükümete sıçradı: Eşitlik Bakanı Montero'da koronavirüs çıktı

Koronavirüsü yazılımla tespit edecekler
TEKNOLOJİ
Koronavirüsü yazılımla tespit edecekler

İrlanda ve Norveç'te koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi
DÜNYA
İrlanda ve Norveç'te koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi
30 sağlıkçı virüse yakalandı

30 sağlıkçı virüse yakalandı

​Ülkede 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti.
Bu nasıl hijyen?

Bu nasıl hijyen?

​Yok satan maskelerin üretildiği atölyeden ilginç kareler.
Gözler Beştepede

Gözler Beştepe'de

Erdoğan 'koronavirüs' gündemiyle kabineyi topladı.
Silahları incelediler

Silahları incelediler

​Bakan Akar ve komuta kademesinden ASELSAN'A çıkarma.
Virüslü kafa

Virüslü kafa

New York Times, CNN ve BBC'den skandal paylaşım.
Gelen veriler <br>ümit verici

Gelen veriler
ümit verici

​Bilim Kurulu Üyesi profesörden çok önemli korona açıklaması.

Virüs doğrudan tehdit ediyor

Virüs doğrudan tehdit ediyor

​İstanbul'un merkezindeki tesis ziyaretçilere kapatıldı.
25 yıl sonra<br>ikinci kez toplanıyor

25 yıl sonra
ikinci kez toplanıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı...
Putin'in gizli<br>paralı ordusu

Putin'in gizli
paralı ordusu

​Suriye ve Libya'da karşımıza çıktılar.
Krizi<br>fırsata çevirdiler

Krizi
fırsata çevirdiler

Termal kameralar, robotlar ve hava temizleyicileri yok satıyor.
10 bini geçti

10 bini geçti

​İran'daki koronavirüs salgınından korkutan rakamlar.
Dükkanda 5<br>internette 7 kat arttı

Dükkanda 5
internette 7 kat arttı

​Koronavirüs sonrası satışlarında patlama yaşandı.
İki ay direnelim

İki ay direnelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama.
Haziran'da biter!

Haziran'da biter!

SARS'ı önleyen bilim adamından müjde
İsyan<br>ettiren görüntü!

İsyan
ettiren görüntü!

​'Fiyatları biz artırmadık kimse fırsatçılık yapmasın.'
Akılalmaz yöntem

Akılalmaz yöntem

​Yunan askerinden sınırda tepki çeken hareket.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.