İran lideri Hamaney 2 bin 284 mahkumu affetti

Irak'ın Musul kentinde düğün salonundaki yangın faciasında yaralanan 20 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Ahmed Adnan ise yaralıların burada çok iyi tedavi gördüğünü ifade ederek, Türk halkının yanlarında oldukları için minnettar olduklarını dile getirdi ve Türk hekimlerine, hemşirelerine ve hastaneye teşekkür etti.