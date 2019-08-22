Dünya İran savaş başlatmayacak ancak kendisini savunacak
ORTADOĞU

İran savaş başlatmayacak ancak kendisini savunacak

İran Dışişleri Bakanı Zarif çıktığı çok uluslu Avrupa turunun Norveç durağında Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (NUPI) katıldığı seminerde, İran’ın Körfez’de bir savaş başlatmayacağını, ancak kendisini savunacağını söyledi.

Haber Merkezi IHA
İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif.
İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Avrupa ülkelerinin üst düzey yetkilileriyle bir dizi ikili ve uluslararası meselelerle ilgili üst düzey görüşmeler yapmak üzere çıktığı üç ülkeli turnesinde Finlandiya ve İsveç’i ziyaret ettikten sonra dün Norveç’e geldi.

Zarif Norveç’te yaşayan bir grup İranlı ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.


  • Dışişleri Bakanı Zarif bugün başkent Oslo’da bulunan Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (NUPI) bir seminere katıldı. Seminerde konuşan Zarif, İran’ın Körfez’de bir savaş başlatmayacağını, ancak kendisini savunacağını söyledi. Zarif, "Körfez’de bir savaş olacak mı? Size savaşa başlamayacağımızı söyleyebilirim, ama kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.


Zarif Norveç’ten Fransa’ya gidecek


Dışişleri Bakanı Zarif Pazartesi akşamı Stockholm’e vardığı zaman yaptığı açıklamada Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Paris’te görüşeceğini söylemişti.

İran'ın vekalet savaşı kartı : Savaş korkunç olur
DÜNYA
İran'ın vekalet savaşı kartı : Savaş korkunç olur

Netanyahu İran'a ait askeri hedefleri vurduğunu ima etti
DÜNYA
Netanyahu İran'a ait askeri hedefleri vurduğunu ima etti

İran tankeri Adrian Derya 1 Cebelitarık’tan ayrıldı
DÜNYA
İran tankeri Adrian Derya 1 Cebelitarık’tan ayrıldı

ABD İran tankeri için Cebelitarık'a başvurmuş
DÜNYA
ABD İran tankeri için Cebelitarık'a başvurmuş

İran: Savaşı başlatan taraf olmayacağız
DÜNYA
İran: Savaşı başlatan taraf olmayacağız
Manisayı mı seçti?

Manisa'yı mı seçti?

Bakan Pakdemirli'den heyecanlandıran açıklama.
8 numaralı gözlemnoktamız da hedefte

8 numaralı gözlem
noktamız da hedefte

Morik'in ardından Sırman'daki üssümüz de çevreleniyor.
Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

​2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek.
Bize linç yapılıyor

Bize linç yapılıyor

İşten çıkarılanlar İBB önünde açıklama yaptı.
Edremit alev alev

Edremit alev alev

Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Heyelan 6 evi yıktı

Heyelan 6 evi yıktı

​Aşırı yağış sonrası 6 aile dehşeti yaşadı.

Han Şeyhun'u<br>ele geçirdi

Han Şeyhun'u
ele geçirdi

Rusya'nın desteğiyle ilçeye giren Esed güçleri hakimiyeti aldı.
Yangının üstüne gitti

Yangının üstüne gitti

​Çektiği görüntüleri ekiplere ileterek destek oldu.
ABD'den Şırnak saldırısına kınama

ABD'den Şırnak saldırısına kınama

​ABD Büyükelçiliği PKK'nın saldırısını kınayarak taziye mesajı iletti.
Yeni sistem geliyor

Yeni sistem geliyor

Eylül ayının ilk haftası Bakan Kurum açıklayacak.
Türk gözlem noktasına taciz atışı

Türk gözlem noktasına taciz atışı

Rejim güçleri ​8 nolu TSK gözlem noktasını hedef aldı.
İşbirliği vurgusu

İşbirliği vurgusu

​Rusya'dan Türkiye'ye İdlib mesajı.
Formayı giydi <br>pozunu verdi

Formayı giydi
pozunu verdi

​Beşiktaş yeni transferini açıkladı.
Asla vermeyin

Asla vermeyin

Ulusal Fındık Konseyi'nden fındık üreticisine çağrı.
Hassas görevlerin güçlü silahı

Hassas görevlerin güçlü silahı

Milli Piyade Tüfeği (MPT-55) kullanımına sunuluyor.
Henüz <br>izin çıkmadı

Henüz
izin çıkmadı

​Falcao'nun transferi için resmi açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.