Dünya İran Son 4 ayda ülkeye 800 bin Afgan göçmen geldi
ASYA

İran: Son 4 ayda ülkeye 800 bin Afgan göçmen geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son 4 ayda ülkeye Afganistan'dan 800 bin göçmen geldiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Norveçli mevkidaşı Aniken Hoytfeld ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan ve Yemen'deki insani kriz ile nükleer müzakereler konusunu görüştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İran: Son 4 ayda ülkeye 800 bin Afgan göçmen geldi
Arşiv

Soğukların başlamasıyla İran'a gelen Afgan göçmen sayısının da arttığını kaydeden Abdullahiyan, "Günlük 5 bin Afgan İran sınırına geliyor. Son 4 ayda Afganistan'dan İran'a 800 bin göçmen geldi. Evlerinden olan bu insanlara Afganistan'ın içinde yardım ulaştırmak için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, Norveç'in göndereceği insani yardımları kara ve hava yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceklerini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere de değinen Abdullahiyan, genel gidişatın olumlu olduğunu belirterek, "Karşı taraf nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tam olarak dönerse İran da dönecektir. Batılı ülkeler iyi niyetlerini sadece sözle değil amel ile de ortaya koymalıdır. Fiili adımlar yaptırımların kalkması ve nükleer anlaşmaya dönüştür." görüşlerini paylaştı.

Norveç Dışişleri Bakanı Hoytfeld de ocak ayında Oslo'da Afganistan ve Yemen'deki insani krizle ilgili toplantı düzenleyeceklerini ifade ederek, toplantıya Abdullahiyan'ı da davet etti.

İran'dan Kazakistan açıklaması
GÜNDEM
İran'dan Kazakistan açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den yaptırımlara ilişkin açıklama
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den yaptırımlara ilişkin açıklama
Satışa sunuldu

Satışa sunuldu

​Toyota'nın ekonomik yeni modeli beğeni topladı.
Kaçkarlı Viking

'Kaçkarlı Viking'

​Baltası ile buzları kırıyor, donmuş gölde yüzüyor.
Misliyle karşılık verildi

Misliyle karşılık verildi

​Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bugün halka hitap edecek.

​CHP ve Türk Tabipleri Birliği, şimdi de Turkovac'ı hedefe koydu.

​Asgari ücret ve memur maaşları arttı, sosyal yardımlar da yükseldi.

Kocaeli'de faciadan dönüldü

Kocaeli'de faciadan dönüldü

​Dört kişilik aile araçtaki yangını fark edip canlarını kurtardı.
Kapıları koçbaşı ile kırarak girdiler

Kapıları koçbaşı ile kırarak girdiler

Adana'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonu.

​70 binleri bulan vakalar, esnafı yeniden kapanma endişesine sevk etti.

​Av tüfeğiyle 69 yaşındaki karısını öldürüp oğlunu eve çağırdı.

​Vaka artışı yüzde 100'ü geçti.

​Devletin iktisadi teşebbüslerine vatandaşı ortak etme planına %67 oranında destek çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.