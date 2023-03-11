İran-Suud ezber bozdu

İran ile Suudi Arabistan, Çin’in arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerin ardından 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaştı. Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart’ta Pekin’de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkilileri anlaşmaya vardı. İki ülke arasında varılan anlaşma, İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, İran ve Suudi Arabistan’ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin ve temsilciliklerin karşılıklı olarak yeniden açılması konusunda anlaştıkları belirtildi. İki ülke dışişleri bakanlarının da sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği kaydedildi. Anlaşmaya ilişkin Suudi Arabistan’dan “İran’la vardığımız anlaşma, siyasi çözümü üstün tutan vizyonumuzun sonucu” açıklaması geldi. İran-Suudi Arabistan normalleşmesi dünyadan da olumlu tepkiler aldı. Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini öngören mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz” denilirken Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise İran’ın genelde “sözünü tutmadığı”, yine de bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik her türlü çabayı destekledik-leri belirtildi. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi’nden de normalleşmenin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.