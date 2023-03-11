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Dünya

İran-Suud ezber bozdu

İran ve Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin kurulması için tarihi bir adım attı. Çin'in arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerin ardından İran ve Suudi Arabistan iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerin başlatılması ve büyükelçiliklerin ve temsilciliklerin karşılıklı yeniden açılması konusunda anlaşmaya vardı.

04:00 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Muhammed bin Selman ve Ayetullah Ali Hamaney.

Muhammed bin Selman ve Ayetullah Ali Hamaney.

İran ile Suudi Arabistan, Çin’in arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerin ardından 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaştı. Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart’ta Pekin’de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkilileri anlaşmaya vardı. İki ülke arasında varılan anlaşma, İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, İran ve Suudi Arabistan’ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin ve temsilciliklerin karşılıklı olarak yeniden açılması konusunda anlaştıkları belirtildi. İki ülke dışişleri bakanlarının da sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği kaydedildi. Anlaşmaya ilişkin Suudi Arabistan’dan “İran’la vardığımız anlaşma, siyasi çözümü üstün tutan vizyonumuzun sonucu” açıklaması geldi. İran-Suudi Arabistan normalleşmesi dünyadan da olumlu tepkiler aldı. Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini öngören mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz” denilirken Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise İran’ın genelde “sözünü tutmadığı”, yine de bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik her türlü çabayı destekledik-leri belirtildi. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi’nden de normalleşmenin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

İDAMLAR İLİŞKİLERİ KOPARMIŞTI

Suudi Arabistan’da 2 Ocak 2016’da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr’in de bulunduğu 47 kişi “terör” suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran’daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Mart 2015’te başlayan Yemen’deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.



#İran
#Suudi Arabistan
#Muhammed bin Selman
#İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney
43 dakika önce
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İran-Suud ezber bozdu
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