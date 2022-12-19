Dünya İran tanker gemisine el koydu
ASYA

İran tanker gemisine el koydu

İran medyasına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 330 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen tankere el koydu. Tankerdeki 12 kişi gözaltına alındı.

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İran tanker gemisine el koydu
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İran medyasına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 330 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen tankere el koydu.

Tankerdeki 12 kişi gözaltına alındı.

Konunun detaylarına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
FOTOĞRAF 9
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İranda 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.
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Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.
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Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var
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İran resmi haber ajansı, başkent Tahranın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.
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Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.
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Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
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Tahranda da eylemler gece yarısına kadar sürdü.
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Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.
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Belçikalı sanatçı Edith Dekyndtin saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.
İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.
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